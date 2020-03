Kleine Zeitung +

Straden Dachstuhl eines Wirtschaftsgebäudes brannte: Hund schlug Alarm

Hund verhielt sich unruhig, deshalb bemerkten Besitzer am Montag um 4 Uhr in der Früh den Brand ihres Wirtschaftsgebäudes in Straden. Sechs Feuerwehren rückten aus.