Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

In Rudersdorf im Bezirk Jennersdorf brach in einer forstwirtschaftlichen Ernstemaschine Feuer aus. Zwei Feuerwehren rückten aus, um unter schwerem Atemschutz den Brand zu löschen.

Harvester in Brand

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen © BFKDO Jennersdorf/Martin Ernst

In einem Harvester, einer forstwirtschaftlichen Erntemaschine, brach Mittwoch am Vormittag, da 25. März, in Rudersdorf Feuer aus. Der Lenker des Fahrzeuges nahm zuerst den Brandgeruch wahr, dann griff er selbst zum Feuerlöscher. Dennoch konnte der Mann nicht verhindern, dass sich die Flammen ausbreiteten. Er belieb ersten Informationen zufolge unverletzt.