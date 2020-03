Kleine Zeitung +

Coronavirus in der Südoststeier Vier neue Coronafälle, 160 Personen in häuslicher Quarantäne

Die Zahl der Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, ist in der Südoststeiermark am Mittwoch auf zwölf gestiegen. Die Gemeinden arbeiten weiterhin an Hilfestellungen: Feldbach etwa hat 1400 hilfsbedürftige Bürger erfasst, die Hilfe benötigen könnten.