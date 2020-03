In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Auch am Dienstag, dem 17. März, verzeichnet der Bezirk Südoststeiermark einen Anstieg an Infizierten: Ein Mann wurde heute positiv auf das Coronavirus getestet. Zudem werden die Grenzen nach Slowenien bis auf Mureck, Sicheldorf und Bad Radkersburg geschlossen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In ganz Österreich wird auf Hochdruck getestet © APA/HANS KLAUS TECHT

Mit Stand Montagabend, dem 16. März, waren es sieben am Coronavirus Erkrankte in der Südoststeiermark (am späten Abend ist noch ein weiterer bestätigt worden). Am Tag darauf, dem 17. März mit Stand um 17 Uhr, ist ein Infizierter ist neu hinzugekommen: Ein Mann wurde am Dienstag positiv getestet, heißt es vom Land Steiermark.