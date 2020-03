Die Spitzenkandidaten, die bei der Gemeinderatswahl in Feldbach für SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grüne und KPÖ zur Wahl stehen, diskutieren am 12. März ab 18.30 Uhr im Zentrum.

Wahlarena: Wir laden in Feldbach zur Diskussion © Johann Schleich

Die Politiker in Feldbach am Prüfstand: Bevor am 22. März die Gemeinderatswahl geschlagen wird, lädt die Kleine Zeitung in der Bezirkshauptstadt zur großen Wahlarena: am Donnerstag, dem 12. März, ab 18.30 Uhr (Eintritt frei!) im Zentrum in Feldbach.