Heute findet der ökumenische Weltgebetstag statt © ilfotokunst - stock.adobe.com

Am heutigen Freitag wird in rund 35 steirischen Pfarren der ökumenische Weltgebetstags gefeiert. In mehr als 170 Ländern weltweit wird gebetet. So entsteht eine ununterbrochene 24-stündige Gebetskette rund um die Welt. Frauen aus Simbabwe haben die Liturgie für dieses Jahr vorbereitet.