Ladegut in Müllwagen fing Feuer. Lenker reagierte sofort. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen © BFVFB/Karner

Da war wohl etwas im Müll, das da nicht hingegehört. Denn: Während der Fahrt begann am Montag am Nachmittag das Ladegut eines Müllwagens in Schützing (Gemeinde Riegersburg) zu brennen.