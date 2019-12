Facebook

Vom Pestbildstock in Gnas ist nur noch Schutt übrig © Johann Schleich

Der Pestbildstock in Gnas, der sich bei der Ortseinfahrt in Burgfried befindet, liegt in Schutt. Eine Baumaschine, die derzeit einen Teich ausbaggert, hat die Säule unabsichtlich zerstört. „Bei einem Schwenk hat die Maschine den Bildstock getroffen, er ist in sich zusammengefallen“, bedauert der Gnaser Bürgermeister Gerhard Meixner.