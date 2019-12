Facebook

Polizei erwischte Raser im Ortsgebiet © APA/BARBARA GINDL

Freitag, der 13. Dezember, brachte für eine Reihe von Autolenkern, die sich nicht an die Verkehrsvorschriften hielten, einiges an Ungemach. Von 16 Uhr bis zwei Uhr nachts (am 14. Dezember) führte die burgenländische Polizei ein landesweites Planquadrat durch, an dem insgesamt 68 Polizistinnen und Polizisten der Landesverkehrsabteilung, der Autobahnpolizeiinspektionen, des Stadtpolizeikommandos und der Bezirkspolizeikommanden teilnahmen. Das Hauptaugenmerk lag auf Einhaltung der Alkohol- und Drogenbestimmungen, Geschwindigkeitsübertretungen, Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung, sowie auf Delikten, die hauptverantwortlich für Verkehrsunfälle sind.