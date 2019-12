Christine Derler schließt "Foto Trummer" - Günther Linshalm übernimmt und eröffnet das Studio an einem neuen Standort.

Christine Derler, Günther Linshalm und Christine Promitzer © Johann Schleich

Im Jahr 1903 wurde „Foto Trummer“ in Feldbach gegründet. Mit Ende Dezember sperrt Christine Derler das Studio zu. Schluss ist damit aber nicht. Günther Linshalm übernimmt den Betrieb. Allerdings nicht am selben Standort. Er eröffnet im Jänner 2020 ein neues Studio in Oberweißenbach.