Vier Personen wurden am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfal lauf der Berndorferstraße verletzt.

Kirchberg an der Raab

An den beiden Autos entstand großer Sachschaden, drei Personen dürften verletzt worden sein © FF Berndorf/Facebook

Am Freitag gegen 15.20 Uhr kam es zu einem Unfall auf der L 201 in Berndorf (Gemeinde Kirchberg an der Raab). Auf Höhe "Stiglitz" kam es bei einem Ausweichmanöver zu einer frontalen Kollision. Vier Verletzte wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Feldbach eingeliefert.