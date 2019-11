Der Kultursender ORF III zeigt am Mittwoch im Hauptabendprogramm die Doku über das Steirische Vulkanland

Regisseur Martin Vogg (l.)drehte mit seinem Team die Vulkanlanddokumentation © Johann Schleich

Im Hauptabendprogramm des Kultursenders ORF III wird am Mittwoch, dem 13. November um 20.15 Uhr die Dokumentation „Im steirischen Vulkanland“ ausgestrahlt. Das Filmteam mit Regisseur Martin Vogg, Kameramann Dominik Schlederer und Nikolaus Heckel drehte einige Wochen in der Region. Die Schwerpunkte legten sie auf einige Menschengeschichten, die Kulinarik, das Handwerk, das Heimatmuseum Feldbach, das Bulldog-Wirt-Museum in Hof und auf den einzigartigen Naturraum.