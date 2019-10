In einem unbewohnten Wohnhaus brach am Montag in der Früh ein Feuer aus. Der Brand forderte vier Feuerwehren.

Vier Feuerwehren rückten aus, um den Brand in Obergnas zu löschen © MAK - Fotolia

Am Mittwoch in der Früh brach in einem unbewohnten Wohnhaus an der L 212 in Obergnas (Gnas) ein Brand aus. Ein aufmerksamer Passant sah von seinem Auto aus, dass es aus einem Fenster rauchte - und alarmierte die Einsatzkräfte.