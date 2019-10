Facebook

Nora Varga eröffnete das neue Nagelstudio in Feldbach © KK

Neues Nagelstudio in Feldbach: Die geprüfte Nageldesignerin Nora Varga ist Spezialistin für die Gestaltung von Kunstnägeln aller Art. In ihrem neuen Nagelstudio "Nora Nails" bietet sie klassische als auch moderne Techniken an. Diese hat sie in zahlreichen Weiterbildungen erlernt. Sie bietet zum Beispiel die "Japanische Maniküre", die besonders nagelschonend sein soll.