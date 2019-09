Bei Unfällen in einer Metallbaufirma in Leitersdorf und in einer Apfelplantage in Riegerburg wurden zwei Männer schwer und einer leicht verletzt.

Bei zwei Arbeitsunfällen war das Rote Kreuz am Mittwoch im Einsatz © Jürgen Fuchs

Kurz vor Mittag war am Mittwoch ein 16-jähriger Lehrling in einer Metallbaufirma in Leitersdorf (Gemeinde Feldbach) damit beschäftigt, einen Stahlträger anzustreichen. Das rund 800 Kilogramm schwere Werkstück befand sich auf einer Ablage in einer Höhe von etwa 90 Zentimetern. Aus derzeit noch unbekannter Ursache fiel der Träger von der Ablage auf den Fuß des jungen Mannes. Der Lehrling erlitt dadurch schwere Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz zunächst ins LKH Feldbach und nach der Erstversorgung mittels Hubschrauber in das UKH Graz geflogen.