Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Diese Spinne hat ein Leser in seinem Haus gefunden © Leserreporter

Ein Biss der Dornfinger-Spinne ist sehr schmerzhaft und kann zu lokalen Lähmungen führen. Bis zu zwei Wochen kann das weh tun. Ein Kleine Zeitung-Leser hat das Tier in seinem Haus in Mühldorf bei Feldbach (Gemeinde Feldbach) entdeckt: „Seit 2017 haben wir immer wieder Dornfinger-Spinnen bei uns gefunden. Vor ein paar Tagen hatten wir sogar eine in unserer Küche“, erzählt der Feldbacher gegenüber der Kleinen Zeitung. Weil er das Tier zunächst nicht kannte, hat er es fotografiert und einem befreundeten Hobby-Botaniker gezeigt: „Er hat mir erklärt, dass das eine Dornfinger-Spinne in meiner Küche ist. Die ist giftig.“