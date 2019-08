Facebook

Helly Frauwallner auf der Couch seiner gemütlichen Terrasse © Regina Trummer

Die letzte von neun Operationen nach dem schweren Unfall in Bosnien am 26. Juli 2018, als Helly Frauwallner von einem Kleinlaster gerammt wurde und Wochen lang um sein Leben kämpfen musste, war zu Weihnachten. Nach der Reha in Bad Ischl wurde daheim täglich hart trainiert. Bereits im Mai saß der frühere vielfache Staatsmeister und Sieger vieler wichtiger Rallyes wieder im Sattel seines Motorrads. Von der Terrasse seines Hauses in Bairisch Kölldorf blickt er zufrieden in die Gegend und auf sein aufregendes Leben zurück.