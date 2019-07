Verkehrsunfall in Eichkögl: 15-jährige Südoststeirerin stürzt mit Moped. Sie wird mit leichten Verletzungen in die Kinderklinik gebracht.

Das Mädchen wurde mit leichten Verletzungen zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht © Juergen Fuchs

Eine 15-jährige Lenkerin war am Donnerstag am Nachmittag in Fahrtrichtung Erbersdorf unterwegs. Im Ortsgebiet von Eichkögl (Bezirk Südoststeiermark) kam es zum Sturz: Die Südoststeirerin dürfte zuvor von einem Insekt gestochen worden sein, wie die Polizei informiert.