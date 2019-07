Kleine Zeitung +

Brand in letzter Sekunde verhindert Topf am E-Herd vergessen und Haus verlassen

Mieterin vergaß in Merkendorf E-Herd mit Fleischtopf auszuschalten und fuhr weg. Als es ihr einfiel, rief sie die Polizei an. Die alarmierte die Feuerwehr, die in letzter Sekunde einen Wohnungsbrand verhindern konnte.