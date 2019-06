Nie mehr Prohibition - oder doch? Der Weinhof Engel in Tieschen entführt am Mittwoch (19. Juni) auf eine Zeitreise in die Prohibitionszeit der 20er Jahre in den Vereinigten Staaten.

Simon Engel (Mitte) lädt am Mittwoch, dem 19. Juni, ein © Walter Schmidbauer

Wer sich am nächsten Tag noch an etwas erinnern kann, war nicht wirklich dabei”, schmunzelt Simon Engel, wenn er an das Themenfest am heutigen Mittwoch in seinem Weinhof denkt. Gab es im Vorjahr eine „Schifffahrt durch den Engel-Keller” mit Kapitän Raphael Wressnig, taucht man heuer in die Prohibitionszeit der 20er Jahre in den Vereinigten Staaten ein.