Die L 239 in Oberweißenbach ist am Donnerstag und Freitag gesperrt © (c) beermedia - Fotolia

Autofahrer aufgepasst! Am Donnerstag und Freitag (6. und 7. Juni) gibt es in Oberweißenbach in der Südoststeiermark eine Straßensperre: Die Prädibergstraße (L 239) muss an beiden Tagen für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Der Grund sind Arbeiten an der Straße ab dem Feurer-Wirt.