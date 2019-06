Am Donnerstag geht es los! Mit buntem Kulturmix durch diesen Sommer: Internationale und regionale Größen geben sich bei den 49. Feldbacher Sommerspielen von 13. Juni bis 17. August ein Stelldichein.

Erika Pluhar ist mit ihrem neuen Bühnenprogramm „Anna“ zu Gast © APA/PUNZ

Von Bildender Kunst über Literatur, Musik, Tanz bis zu Film und Theater reicht der Bogen im Programmheft der diesjährigen Feldbacher Sommerspiele. Umgesetzt wird er in insgesamt 23 Veranstaltungen von namhaften Künstlern. „Wir sind stolz auf die Mischung aus lokalen und internationalen Teilnehmern, die in ihrer großen Vielfalt – das Spektrum reicht vom künstlerisch umgesetzten Sozialprojekt ,RIEEZ’ bis zu 50 Jahre Mondlandung – für eine gute Präsentation der Kulturstadt Feldbach in der ganzen Region sorgen werden“, freut sich Bürgermeister Josef Ober darauf „den Menschen einen schönen Sommer zu bereiten“.