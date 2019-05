Seit 85 Jahren wird in Klöch Basalt abgebaut. Das Jubiläum ist Anlass, einen Blick auf die Geschichte des Steinabbaus zu werfen. Ein Überblick.

Anfangs in Handarbeit später mit technischen Hilfsmitteln bauen Arbeiter im Klöcher Steinbruch Basalt ab © Schleich

Ein „steiniges“ Jubiläum feierte am Freitag die ALAS Klöch GmbH: Seit 85 Jahren wird im Steinbruch in Klöch Basalt abgebaut. Das Gestein, vor allem der Basalttuff, gehört in der Südoststeiermark zu jenen Baumaterialien, die häufig zum Einsatz kamen: Viele Bauwerke wie etwa die Pfarrkirche von Riegersburg wurden aus dem verhältnismäßig leicht zu bearbeitenden Basalttuff errichtet. Das harte Basaltgestein hingegen wird größtenteils zu Schotter unterschiedlicher Größe verarbeitet.