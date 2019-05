Facebook

Die erfolgreiche Musikerin Karin Leitner drehte das Video ihrer Version von Tomaso Albinonis „Oboenkonzert 2. Satz“ auf Schloss Kornberg © Ralph Meyer

Sie setzt die Querflöte an. Der erste Ton erklingt – und der Klang ihrer Musik erfüllt den Saal. Die renommierte Musikerin Karin Leitner steht in einem dunkelroten Kleid in dem fürstlichen Raum auf Schloss Kornberg. Dort dreht die gebürtige Wienerin mit steirischen Wurzeln das Video zu ihrer Version von Tomaso Albinonis „Oboenkonzert zweiter Satz“. „Ich habe das Schloss im Vorbeifahren gesehen und mir gedacht ,Wow, ist das süß’“, erzählt die Musikerin.

