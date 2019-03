Der Gemeinderat in Bad Radkersburg beschäftigte sich in der jüngsten Sitzung mit dem Rechnungsabschluss.

Rechnungsabschluss in Bad Radkersburg

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Amtsleiter Gerhard Schuster mit Bürgermeister Heinrich Schmidlechner © Verena Gangl

Ein Sitzungssprint – so könnte die Gemeinderatssitzung am Donnerstag (28. März) in Bad Radkersburg bezeichnet werden. Nach einer Stunde und zehn Tagesordnungspunkten schloss Bürgermeister Heinrich Schmidlechner (VP) bereits den öffentlichen Teil der Zusammenkunft. Darin stand als wesentlicher Punkt der Rechnungsabschluss für das Jahr 2018 auf der Agenda. Gerhard Schuster, Leiter der Abteilung Rechnungswesen, führte die Eckpunkte aus.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.