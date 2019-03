Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stolz auf die Einsparung: Gottfried Schanner, Josef Ober, Günter Lipp und Achim Konrad (v.li.) © Regina Trummer

Natürlich gab es Aufregung, weil wir im Rahmen der Fusion zur neuen Stadt Feldbach für sieben Gemeinden ein gemeinsames Vorsorge- und Gebührenmodell entwickelt haben. Wie akut der Handlungsbedarf war, zeigt sich nach vier Jahren“, blickt Bürgermeister Josef Ober auf eine lange Reihe von Maßnahmen, deren wichtigstes Ziel ist: „Wasser als das kostbarste Gut überhaupt auch in Zukunft zu sichern und die Versorgung zu optimieren“.

Wesentliche Schritte dorthin sind die Sanierung der teilweise veralteten Versorgungsleitungen in die Ortsteile, der beiden Hochbehälter in Gossendorf und Steinberg. „Es wurden rund vier Kilometer Wasserleitung in den letzten drei Jahren erneuert. Der forderndste Abschnitt war jener von der Schillerstraße zum Hochbehälter“, erklärt Achim Konrad, Leiter Tiefbau in der Bauabteilung der Stadt Feldbach.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.