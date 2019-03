Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag im Frühverkehr auf der L201 im Bereich Unterstorcha (Gemeinde Paldau). Ein Mann wurde dabei unbestimmten Grades verletzt.

Unfall in Unterstorcha

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In einer lang gezogenen Kurve kam der Pkw aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. © FF Rohr

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag im Frühverkehr auf der L201 im Bereich Unterstorcha (Gemeinde Paldau). Ein Mann war gegen 6.30 Uhr mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Feldbach unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache in einer lang gezogenen Kurve plötzlich rechts von der Fahrbahn abkam.