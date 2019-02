Facebook

Das Rote Kreuz lieferte den Südoststeirer ins LKH Feldbach ein © Jürgen Fuchs

Ein Forstunfall ereignete sich am Freitag am Vormittag in Gniebing (Gemeinde Feldbach). Ersten Informationen zufolge wurde ein Mann von einem Ast am Kopf getroffen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war er ansprechbar. Das Rote Kreuz lieferte den Südoststeirer nach der Erstversorgung ins LKH Feldbach ein. Der Verletzungsgrad ist derzeit unbekannt.

