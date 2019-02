Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Elke Mori (Lebenshilfe), Gerhard Roßmann (Stephanus), Landtagsabgeordnete Cornelia Schweiner, Monika Brandl (Lebenshilfe), Bettina Taucher (Jugend am Werk) und Walerich Berger (Jugend am Werk) © Verena Gangl

Das „Sozialhilfe-Grundsatzgesetz“, also die Mindestsicherung Neu, rief nun Verantwortliche im Behindertenbereich und die Landtagsabgeordnete Cornelia Schweiner (SPÖ) auf den Plan. Das Gesetz wird derzeit diskutiert und soll diesen Monat im Ministerrat behandelt werden. „Es muss zurückgezogen werden. Zurück an den Start. Man muss mit Menschen, die sich auskennen und betroffen sind, reden“, fordern sie unisono.

Menschen mit Behinderung und Menschen, die zusätzlich zur Mindestsicherung eine Wohnunterstützung bekommen, würden schlechtergestellt. „Kinder werden mit der Armut der Eltern noch stärker konfrontiert“, sagt Schweiner.

"Massive Verschlechterung"

Derzeit beziehen in der Südoststeiermark 725 Personen die Mindestsicherung. 150 bis 160 Personen würden dazu kommen. Sie haben eine Behinderung und bekommen derzeit die „Hilfe zum Lebensunterhalt“ – dann nicht mehr. Für sie würde das neue Gesetz damit eine massive Verschlechterung bedeuten, ist Elke Mori (Rechtsberaterin der Lebenshilfe Steiermark) überzeugt.

Die „Hilfe zum Lebensunterhalt“ ermögliche es den Menschen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Auch volljährige Menschen, die zuhause leben, haben derzeit Anspruch auf eine Unterstützung – das würde, so Mori, wegfallen.

Daten & Fakten 725 Personen (323 Männer, 402 Frauen) beziehen in der Südoststeiermark die Mindestsicherung. Sie bekommen durchschnittlich 302 Euro im Monat. 74 Prozent davon sind so genannte Aufstocker – sie

arbeiten, verdienen aber wenig. 55 Prozent der Bezieher sind österreichische Staatsbürger. 279 Kinder sind betroffen.



In der Steiermark gebe es eine gute Gesetzeslage. Es werde mit Stakeholdern daran gearbeitet, der „UN-Konvention für Menschen mit Behinderung“ gerecht zu werden. Diese inkludiert, dass sie selbstbestimmt leben und arbeiten können. Walerich Berger, Geschäftsführer von Jugend am Werk Steiermark, fürchtet, dass das nicht mehr möglich sein wird: „Das Gesetz zerschlägt Strukturen in der Steiermark.“

Das Gesetz zerschlägt Strukturen in der Steiermark Walerich Berger

Monika Brandl (Lebenshilfe Netzwerk GmbH) schlägt in dieselbe Kerbe: „Es ist wesentlich, über das eigene Geld entscheiden zu können.“ Bettina Taucher (Jugend am Werk Mureck) zeigt auf, wie unterschiedlich die Formen von selbstbestimmten Leben sein können. In Mureck etwa gibt es von vollzeitbetreutem Wohnen bis hin zu Wohnassistenz viele Möglichkeiten.

Pflege für Menschen mit Behinderung

Ein Problem der Zukunft sieht Brandl in der Pflege älterer Menschen mit Behinderung – davon gebe es erstmals eine große Gruppe. Hier brauche es Lösungen. „Denn ein Pflegeheim ist nicht der richtige Ort“, so Brandl. Ihr Kollege, Gerhard Roßmann (Tageswerkstätte Stephanus), sieht großen Aufholbedarf in der Barrierefreiheit im ländlichen Raum.

Daten & Fakten 150 bis 160 Personen mit deren Familien würden nach dem neuen Sozialhilfe-Grundsatzgesetz statt der „Hilfe zum Lebensunterhalt“ in das Sozialhilfe-Grundsatzgesetz fallen. Die „Hilfe zum Lebensunterhalt“ wird 14 Mal im Jahr ausbezahlt und ist gestaffelt nach der Art des Wohnens.

Die Informationen stammen von Elke Mori (Rechtsberatung der Lebenshilfe)

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.