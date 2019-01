Lieselotte Puntigam übernahm am 1. Jänner die Leitung der AMS-Geschäftsstelle in Feldbach. Ein Gespräch über die Heimkehr, Aufgaben der Zukunft und den Arbeitsmarkt.

Lieselotte Puntigam ist die neue Leiterin des AMS in Feldbach © Verena Gangl

Frau Puntigam, Sie haben am 1. Jänner die Leitung des Arbeitsmarktservice (AMS) in Feldbach übernommen. Haben Sie sich schon eingelebt?

Lieselotte Puntigam: Ich bin Feldbacherin und habe früher in dieser Geschäftsstelle gearbeitet – es geht also sehr schnell, sich einzugewöhnen. Es ist das Gefühl nach Hause zu kommen – in der Region bin ich daheim, da kenne ich die Betriebe, die Schulen, bewege mich auf bekanntem Terrain.

