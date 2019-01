Schneefall am Freitag führte zu Rutschpartien im Raum Kirchberg an der Raab.

Der Pkw musste mit dem Kran aus dem Straßengraben gehoben werden © FF Feldbach

Der Winter gestattete der Südoststeiermark am Freitag am Vormittag einen Kurzbesuch ab. Die winterlichen Verhältnisse führten zu Rutschpartien. Eine Pkw-Lenkerin war etwa auf der L 245 zwischen Kirchberg an der Raab und Petersdorf II unterwegs, als sie mit dem Pkw in den Straßengraben rutschte. Die Feuerwehr Feldbach kam den "Florianis" aus Oberdorf am Hochegg mit dem Kran zur Hilfe. Eineinhalb Stunden dauerte es, um das Auto zu bergen.

