In diesem Winter fiel bisher nur sehr wenig Schnee in der Region. Das war nicht immer so, wie unsere winterliche Zeitreise in die Vergangenheit beweist.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vielerorts gab es früher in der Region - wie hier in Gnas - Skirennen. © Johann Schleich

Während Westösterreich und die Obersteiermark unter einer dicken Schneedecke liegen, ist die weiße Pracht in der Südoststeiermark bislang Mangelware. Das war nicht immer so. Viele ältere Bewohner der Region erinnerns sich noch gut an Wintertage, an denen das Land tief verschneit war. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren oft weite Teile der Südoststeiermark von einer mächtigen Schneedecke bedeckt.