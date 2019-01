Facebook

© Matthias Janisch

Denkt man an Skivergnügen und Wintertourismus, kommt einem der Name Markt Hartmannsdorf vermutlich nicht als erstes in den Sinn. Doch seit vergangenem Samstag rattert der Schlepplift in der südoststeirischen Gemeinde (Bezirk Weiz) wieder fleißig vor sich her und befördert Jung und Alt zur “Bergstation” auf knapp 400 Meter Seehöhe. „Wir haben vor allem Eltern die mit Kindern zu uns kommen, das zeichnet uns aus”, erklärt Betriebsleiter Christoph Schmidt.