Ein Südoststeirer rutschte am Mittwoch bei Arbeiten auf einem Acker in Puxa (Gemeinde Straden) mit seinem Traktor in einen tiefen Graben. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.

Bei Arbeiten auf dem Acker rutschte der Traktor in einen tiefen Graben © FF Hof bei Straden

Am Mittwochnachmittag war ein Südoststeirer mit seinem Traktor auf einem Acker in Puxa (Gemeinde Straden) unterwegs. Dabei passierte dem Mann ein Missgeschick. Er rutschte mit seinem Gefährt in einen tiefen Graben. Dort blieb der Traktor in Schieflage liegen.

Bergung mittels Seilwinde

Die Feuerwehr Hof bei Straden eilte mit sechs Mann und einem Fahrzeug zu Hilfe. "Mittels einer Seilwinde und mit Unterstützung eines Gemeindetraktors haben wir das Fahrtzeug geborgen", berichtet HBI Bernhard Lach.

Der Unfalllenker kam mit dem Schrecken davon, er blieb bei dem Zwischenfall unverletzt. Am Traktor selbst entstand nur leichter Sachschaden. Der gesamte Einsatz dauerte rund 45 Minuten.

Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand Foto © FF Hof bei Straden