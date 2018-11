Facebook

Der 21-Jährige wurde mit dem Hubschrauber ins LKH Graz eingeliefert © (c) georg gollenz

Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Mittwoch am Nachmittag in einem Kfz-Betrieb in Fehring (Bezirk Südoststeiermark). Ein 21-jähriger Südoststeirer war gegen 15.15 Uhr gerade mit Reparaturarbeiten an einem Traktor beschäftigt. Dazu stand er neben dem Traktor, bei dem der Motor lief. Er beugte sich in die Fahrerkabine und berührte vermutlich den Schaltknauf, wie es vonseiten der Polizei heißt.