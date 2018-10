Auf Schloss Tabor in Neuhaus/Klb. kann man ebenso wie in den slowenischen Schlössern Grad und Murska Sobota die Historie erkunden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bernhard Hirczy, Felix Josef, Alexandra Rieger, Wolfgang Wieser, Veronika Mutschlechner, Ewald Schnecker, Reinhard Jud-Mund (v.li.) © Regina Trummer

Vor wenigen Tagen wurde auf Schloss Tabor in Neuhaus am Klausenbach eine historische Ausstellung eröffnet, die sich mit dem Ansitz, seiner Funktion und dessen Besitzern beschäftigt. Was einfach klingt, war es allerdings nicht, wie Felix Josef, gemeinsam mit Alexandra Rieger für die Gestaltung verantwortlich, verriet: „Die Schwierigkeit war, dass sich im Schloss durch seine wechselvolle Geschichte kein einziges Exponat erhalten hat, das man herzeigen hätte können.“

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.