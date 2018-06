Familie in Berndorf bemerkte kürzlich eine Schlange im Garten. Das Tier ist etwa eineinhalb Meter lang. Um welche Schlange es sich handelt und was ein Biologe in so einem Fall rät, erfahren Sie hier.

Das neue "Haustier" der Familie Neuhold sonnt sich gerne auf den warmen Steinen. © LR Christine Neuhold

Angst vor Schlangen hat Christine Neuhold aus Berndorf (Gemeinde Kirchberg an der Raab) nicht. Gewundert hat sich die Südoststeirerin aber trotzdem, als sie vor ein paar Tagen den eineinhalb Meter langen Gast in ihrem Garten entdeckte. "Sie ist auf den Steinen gelegen und hat sich gesonnt - ganz friedlich", erzählt Neuhold. Trotzdem haben Christine Neuhold und ihr Mann versucht, die Schlange in einem etwas entfernten Acker auszusetzen. "Aber ich glaube, ihr gefällts bei uns. Sie war gleich wieder da", verrät Neuhold und lacht.

Meist am späten Nachmittag, Abend besucht der Gast nun die Familie. "Die Schlange bewegt sich, beobachtetet uns, stellt den Kopf auf - und ist ganz friedlich", meint Neuhold. Angst vor der Schlange hat sie auch deshalb nicht, weil sie davon ausgeht, dass es sich um eine (harmlose) Ringelnatter handelt. "Das haben mir alle gesagt, mit denen ich gesprochen habe."

Verwechslung mit Giftschlange

Diesen Verdacht bestätigt auch Biologe Bernd Wieser auf Nachfrage der Kleinen Zeitung: "Ganz klar, das ist eine Ringelnatter. Die Weibchen können ganz schön groß werden und bekommen teils auch einen richtig großen Kopf", erklärt Wieser. Er selbst habe sich bei einer Begegnung mit einer solchen auf einer Wiese ganz schön erschrocken. "Ich habe gedacht, es ist eine Giftschlange." Angst vor einer Ringelnatter brauche man aber nicht zu haben.

Tipps vom Experten

Aber was tun, wenn eine Ringelnatter - noch dazu in dieser Größe - sich im eigenen Garten wohlfühlt? "Froh sein, dass man einen Mäusefänger im Garten hat", sagt Wieser. Wer allerdings Angst vor Schlangen hat, sollte beim Rausgehen ein paar Mal stärker auf den Boden auftreten. "Damit vertreibt man sie", so Wieser.

