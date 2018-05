Facebook

Die Marktmusikkapelle Straden zählt derzeit 85 Mitglieder © (c) derFLOR

Wenn eine Gruppe von etwa 65 Musikern und deren Gefolge einen Flug erwischen will, dann kann das schon einmal für Chaos am Flughafen sorgen – besonders, wenn es nur noch Self-Check-In-Schalter gibt. So geschehen im Jahr 2008, als die Musiker der Marktmusikkapelle Straden am Weg nach Birmingham waren. Als das Flughafenpersonal die Gruppe erspähte, wurde aber gleich ein eigener Schalter aufgemacht, wie Klaus Zidek mit einem Lachen erzählt. Als Obmann der Marktmusikkapelle Straden sind für ihn Reisen in großen Gruppen keine Seltenheit mehr.

