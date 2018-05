Facebook

Aufwendiger Einsatz zur Bergung des umgestürzten Anhängers © Josef Baumgartner, Presseteam BFVRA

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurde die Feuerwehr am Samstag kurz nach 3.30 Uhr in der Früh in Hürth (Gemeinde Halbenrain) gerufen. "Lebend-Tiertransporter umgestürzt" lautete die Erstmeldung. Ein mit Junghühnern beladener LKW kam bei einer Ausfahrt eines landwirtschaftlichen Betriebes von der Straße ab. Dadurch kippte der Anhänger in einen angrenzenden Acker.

Nach kurzer Erkundung der Lage war für Einsatzleiter Arthur Scheucher (Kommandant der Feuerwehr Hürth) klar, dass dieser Einsatz ohne Anforderung weiterer Einsatzkräfte nicht zu bewältigen sein wird. Daher wurden die Wehren Mureck und Halbenrain zur Unterstützung gerufen. Das Schwere Rüstfahrzeug der Feuerwehr Mureck übernahm die Aufgabe, zusammen mit den Hürther Kameraden die einzelnen Container mit Junghühnern vom umgestürzten Anhänger in einen dafür vorgesehenen Lkw eines Geflügelhändlers umzuladen. Zusammen mit dem RLF-A der Wehr Halbenrain und zwei Traktoren konnte man den Anhänger mittels Seilwinden wieder auf die Fahrbahn bringen.

Josef Baumgartner, Presseteam BFVRA

Der Einsatz dauerte bis in den Vormittag hinein. Im Einsatz waren 14 Mann der Wehr Hürth mit einem Fahrzeug, neun Mann der Wehr Mureck mit SRF und Lkw-A sowie die sechs Mann der Wehr Halbenrain mit einem Fahrzeug.