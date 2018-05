Facebook

Wolfgang Bartosch, Josef Ober, Dorian Macher und Josef Pesserl © AK/Graf

Am Rohbau des neuen Servicezentrums der AK-Außenstelle in Feldbach zelebrierte man dieser Tage die Gleichenfeier. Das alte, in die Jahre gekommene Gebäude konnte nicht mehr renoviert werden, weshalb die Arbeiterkammer derzeit rund vier Millionen Euro in einen Neubau investiert.