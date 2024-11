Seit 100 Jahren gibt es in Österreich ein offizielles Radioprogramm. In dieser Zeit hat sich viel verändert, insbesondere was die Geräte betrifft, mit denen man die Sender empfängt. So ist es heutzutage etwa möglich, Radio per App auf dem Handy zu hören. In den Anfangsjahren des Radios brauchte man dafür eigene Radiogeräte.