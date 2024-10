Die Liste an Vorwürfen, mit der der junge Mann konfrontiert wird, der da vor Bezirksrichterin Elisabeth Schwarz sitzt, ist lang. Ein Schlag ins Gesicht der Freundin und ein Tritt gegen den Oberschenkel, Schüsse mit einer Schreckschusspistole im fahrenden Auto, Würgen sowie unsittliche Berührungen stehen in der Anklageschrift. Dafür muss sich der Angeklagte am Bezirksgericht Feldbach verantworten. Wobei er kein unbeschriebenes Blatt ist: Aktenkundig ist, dass er schon in der Vergangenheit zu Gewaltausbrüchen neigte.