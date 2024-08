Beste Stimmung und tausende Lichter bei der 22. Auflage vom Garten- und Lichtlfest

In St. Peter am Ottersbach ging am Wochenende das größte Landjugendfest der Südoststeiermark über die Bühne. Auf der Hauptbühne gastierten die Mountain Crew und Matty Valentino, die für gute Stimmung bei den hunderten Besuchern sorgten.