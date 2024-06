Elegant Tours startet in Straden, Dinitech holt Preis mit NRGkick

Vollblut-Touristiker bieten weltweite Individualreisen mit besonderem Service an. Dinitech gewinnt mit flexiblem Ladegerät für Elektroautos den Best4Fleet-Award. Hier in der „Business-Szene“ der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südoststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.