Vermutlich etwas zu schnell dürfte am Dienstagabend ein Autolenker aus dem Bezirk Leibnitz in Lichendorf (Gemeinde Straß) auf der B69 unterwegs gewesen sein. Kurz nach 22 Uhr kam der Pkw in einer Kurve ins Schleudern und prallte etwa 50 Meter später auf einen Strommast. Dabei erlitt das Fahrzeug einen Vollschaden, alle Airbags wurden gezündet, der 40-jährige Lenker blieb, laut Landespolizeidirektion, unverletzt. Der Strommast brach beim Unfall ab, wodurch die Kabel tief auf die B69 herabhingen.