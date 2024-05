Zu einem Verkehrsunfall kam es am Christi Himmelfahrtstag in der Früh auf der B 319. Gegen sechs Uhr in der Früh kam ein Pkw mit ungarischem Kennzeichen zwischen Heiligenkreuz im Lafnitztal und Poppendorf (Bezirk Jennersdorf) aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab, stieß gegen eine Böschung, wurde dann auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kam dort zum Stillstand.