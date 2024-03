Am Montagnachmittag, kurz nach 13 Uhr, war ein 36-jähriger Südoststeirer in einer Tischlerei in Straden mit einer Tischfräsmaschine beschäftigt. Dabei geriet er mit der linken Hand in die Fräse und verletzte sich schwer.

Der Mann wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz und einen Notarzt in das UKH Graz geflogen und dort stationär aufgenommen.