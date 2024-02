Am 28. Jänner konnte die Kampfmannschaft des EC Teichpiraten aus St. Stefan im Rosental den Titel in der zweithöchsten Spielklasse der NHL Graz verteidigen. Im entscheidenden Spiel gegen den EC Frogs aus Graz konnten die Südoststeirer einen 5:2 Sieg holen und mussten somit nur einen Punkt in den letzten zwei Partien holen, um sich zum Meister der Gruppe B zu küren.