Inflation, Rezession und Rekordwerte bei den Firmeninsolvenzen in Österreich: Die Krisen, vor denen die Wirtschaft hierzulande gestellt ist, sind vielfältig. So auch die Sorge um Arbeitsplätze, Pleiten und Zukunft in der südoststeirischen Wirtschaft, gerade erst erschütterten Insolvenzen und große Entlassungen die Region. Zudem stellen Trends wie die neue Arbeitswelt, eine hohe Abgabenlast und ein stetig kleiner werdender Arbeitnehmermarkt die Betriebe vor große Herausforderungen.