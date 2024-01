Junge Wirtschaft engagiert sich mit Glühweinstand und Abfallwirtschaft zieht Bilanz

Junge Wirtschaft Südoststeiermark sammelte Spenden für Steirer helfen Steirern und der Abfallwirtschaftsverband Feldbach blickte auf 2023 zurück. Hier in der „Business-Szene“ der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südoststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.